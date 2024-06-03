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Новости > Харьковскую область охватили масштабные лесные пожары

Харьковскую область охватили масштабные лесные пожары

Александр Панько
03.06.24 09:17
59
Харьковскую область охватили масштабные лесные пожары

В Харьковской области бушуют лесные пожары. О ситуации поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут зафиксировали сразу семь очагов возгорания.

Общая площадь ЧП составила 4,3 тысячи гектаров.

Спасатели говорят: «Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать пять из этих пожаров на общей площади более 2 230 гектаров».

Уточняется также, что к тушению были привлечены 23 единица пожарно-спасательной техники и 103 спасателей ГСЧС, четыре пиротехнических и два медицинских расчета.

Кроме этого тут задействованы 15 единиц техники лесхозов и 39 лесников.

Сообщается, что тушение усложняет постоянная угроза повторных обстрелов и высокая загрязненность лесов взрывоопасными предметами.

Ранее мы писали, что после российского обстрела в Харьковской области начался лесной пожар.

Тэги: общество, ЧП, регионы, Харьковская область, Лесной пожар, новости Украины

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