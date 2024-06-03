Харьковскую область охватили масштабные лесные пожары

В Харьковской области бушуют лесные пожары. О ситуации поведали в ГСЧС.
Сообщается, что тут зафиксировали сразу семь очагов возгорания.
Общая площадь ЧП составила 4,3 тысячи гектаров.
Спасатели говорят: «Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать пять из этих пожаров на общей площади более 2 230 гектаров».
Уточняется также, что к тушению были привлечены 23 единица пожарно-спасательной техники и 103 спасателей ГСЧС, четыре пиротехнических и два медицинских расчета.
Кроме этого тут задействованы 15 единиц техники лесхозов и 39 лесников.
Сообщается, что тушение усложняет постоянная угроза повторных обстрелов и высокая загрязненность лесов взрывоопасными предметами.
Ранее мы писали, что после российского обстрела в Харьковской области начался лесной пожар.