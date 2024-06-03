Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 511 130 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 3 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 511 130 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 779 танков, 15 002 боевые бронированные машины, 13 280 артиллерийских систем, 1 090 РСЗО, 824 средства ПВО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 10 739 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 268 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 159 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 199 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Литва хочет отправить своих военных инструкторов в Украину.