Финны поведали о вреде сидячего образа жизни в детстве

Эксперты из университета Восточной Финляндии советуют детям побольше двигаться. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у детей, ведущих малоподвижный образ жизни, значительно повышается риск жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте.

Новая работа базируется на информации о подвижности и состоянии здоровья 2 684 детей.

Указывается, что ежедневная физическая активность участников с 11 до 24 лет отслеживалась с помощью акселерометров, то есть приборов, фиксирующих передвижение объекта в пространстве.

Сообщается, что по достижении 17 и 24 лет добровольцы прошли ультразвуковое сканирование печени для определения признаков рубцевания и других повреждений.

Информируется, что, в среднем дети проводили по шесть часов в день сидя.

В то же время, как оказалось, в подростковом и молодом возрасте количество пассивно проводимого времени увеличилось до девяти часов.

В результате выяснилось, что каждые полчаса малоподвижного образа жизни (вдобавок к обычным шести часам в день) до 25-летнего возраста повышали вероятность развития жировой болезни печени на 15%.

Подчеркивается, что данное заболевание выступает одной из ведущих причин развития цирроза.

Резюмируется, каждые дополнительные полчаса физической активности (помимо рекомендуемых трех часов) низкой интенсивности снижали этот риск на 33%.

Ранее британцы заявили, что бегать каждый день – вредно.