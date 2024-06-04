Доказана польза офисной работы

Эксперты из аналитической компании Wiley Workplace Intelligence доказали, что работать в офисе – полезно. Специалисты поведали о преимуществах такого труда.

По их словам, общение и дружба на рабочем месте помогают сотрудникам компаний сохранять психическое здоровье и мотивацию.

Указывается, что всего опросили более двух тысяч людей, которые работали в коммерческих предприятиях.

Оказалось, что сразу 78% добровольцев чувствуют связь со своими коллегами, а 69% сказали о том, что им нравится налаживать отношения в рабочем коллективе.

При этом около половины опрошенных заявили, что хотели бы лучше узнать своих коллег.

Выяснилось также, что дружба на работе остается важным фактором удержания кадров. 59% людей говорили, что наличие друзей среди коллег было одним из факторов, повлиявшим на их решение остаться в компании.

Также говорится о влиянии личных связей на работе на психическое здоровье.

Уверяется, что дружба может выступать в качестве способа поддержки в трудные времена, обеспечивать чувство принадлежности и снимать стресс благодаря общему опыту и пониманию.

Исследователи советуют компаниям инвестировать в мероприятия по формированию команды, которые помогают укрепить доверие между коллегами, такие как командные волонтерские мероприятия или групповые обеды для сотрудников на местах, а также в облегчение обучения для тех, кто работает удаленно.

Ранее стало известно о страшном вреде офисов.