Стало известно, почему полмиллиарда лет назад на Земле произошло массовое вымирание организмом

Эксперты из университета штата Миннесота (США) поведали, почему 500 миллионов лет назад на Земле произошло массовое вымирание организмом. Появились данные их отчета.

Уточняется, что оно последовало за так называемым кембрийским взрывом, то есть резким увеличением количества видов организмов на планете.

Ученые в ходе своей работы узнали, что истинному буйству жизни на нашей планете тогда помешала тектоника.

Информируется о том, что массивные части литосферы медленно сталкивались, запустив серию губительных для жизни процессов. Они были вызваны подъемом магмы на поверхность и выбросами большого количества углекислого газа, что резко изменило климат.

Увы, вследствие этого погибли такие группы организмов, как археоциатиды (морские губки, строящие рифы) и гиолиты (животные с небольшими коническими раковинами).

Американцы базировали свои результаты на анализе геологических данных с участков в Антарктиде и южной Австралии.

Выяснилось, что в двух местах, которые некогда граничили друг с другом в составе суперконтинента Гондвана, наблюдались почти идентичные события горообразования прямо перед вымиранием.

Ранее ученые рассказали, когда могли появиться первые «теплокровные» динозавры.