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Новости > Популярный диетолог поведал об очень эффективной диете

Популярный диетолог поведал об очень эффективной диете

Александр Панько
04.06.24 05:27
128
Популярный диетолог поведал об очень эффективной диете

Популярный диетолог из Великобритании Майкл Мосли поведал об очень эффективной диете. Стало известно, в чем секрет.

По словам специалиста по здоровому питанию, продукты с высоким содержанием белка помогают поддерживать прочность костей и мышечную массу на хорошем уровне.

Указывается также, что белковая диета в сочетании с упражнениями способствует эффективному похудению в области талии.

Эксперт рассказал о том, что по достижении тридцатилетнего возраста люди начинают терять около 5% своей мышечной массы каждые десять лет, а подобные нерадостные изменения ведут к снижению подвижности и выносливости, а также способствуют появлению лишнего жира даже при неизменности общего веса тела.

Уточняется, что для поддержания мышечной массы женщинам нужно употреблять около 45 граммов белка в день, а мужчинам примерно 55 граммов.

При этом сейчас все больше специалистов уверяют, что подобные показатели потребления слишком низки для оптимального здоровья, особенно после 60 лет.

Британец же сообщает о том, что результаты исследований ученых из Тайваня показали значительное улучшение «состава» тела при условии повышения нормы белка до 90 граммов в день.

Информируется, что данная диета не только помогла участникам усилить мышцы и увеличить общую подвижность, но и поспособствовала ускоренному жиросжиганию в области талии.

Дело в том, что потребление достаточного количества белка напрямую связано с прочностью костей. Сей показатель немаловажен для пожилых людей, которые с годами теряют чувство баланса и рискуют пережить опасные падения.

Резюмируется, что отличными источниками белка выступают яйца, рыба, орехи, мясо, сыры, греческий йогурт, бекон, фасоль и чечевица.

Ранее ученые назвали эффективную диету для похудения.

Тэги: здоровье, мир, питание, диетолог

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