Совсем скоро Южная Корея может остаться без грунтовых вод

Эксперты из Института экологических и энергетических технологий и Университета науки и технологий Пхохана в Южной Корее бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

По словам специалистов, в их стране истощаются грунтовые воды.

Без них Южная Корея может остаться уже к 2080-му году.

Полученные цифры базировались на новом статистическом методе, который использовали для анализа данных об уровне воды почти с двухсот станций поверхностных и глубинных источников на юге Корейского полуострова в 2009-2020-х годах.

В отчете сказано, что первый и второй главные компоненты установили, что характер уровня воды отражает повторяющиеся сезонные изменения и засухи.

Ученые отмечают: «В то время как грунтовые воды неглубокого горизонта более чувствительны к сезонности осадков, чем к возникновению засухи, грунтовые воды глубокого уровня имеют обратную тенденцию».

Сообщается, что третий основной компонент показал снижение уровня грунтовых вод на западе Корейского полуострова с 2009-го года.

Указывается на то, что если это снижение глубинных грунтовых вод продолжится, не менее трех миллионов человек будут жить в неосвоенных или недавно освоенных районах, практически лишенных подземных источников.

При этом, следуя из демографических прогнозов, к 2080-му году население Южной Кореи может сократиться с теперешних 52 миллионов до 30 миллионов человек.

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