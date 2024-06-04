Ученые рассказали, как «угасает» Млечный Путь

Эксперты из Института поиска внеземного разума SETI поведали о том, как «угасает» Млечный Путь. Появились данные их отчета.

Ученые установили, сколько звезд в год гаснет в нашей галактике Млечный Путь.

Поясняется, что небесные светила «умирают» по-разному: это означает остановку процесса термоядерного синтеза, в ходе которого водород преобразуется в гелий внутри ядра светила.

Сказано, что для звезд малой массы ядерный синтез заканчивается, когда весь водород в ядре звезды превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует сама в себя.

Указывается, что во время коллапса давление на ядро ​​становится настолько сильным, что оставшийся гелий начинает переходить углерод и выделять энергию.

Информируется, что внешняя атмосфера звезды раздувается и становится красноватой, образуя так называемый красный гигант.

В результате атмосфера рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такая судьба ждет 97% звезд Млечного Пути, включая наше Солнце.

Исследователи космоса говорят, что для звезд в восемь и более раз массивнее Солнца угасание протекает иначе: они синтезируют в своих ядрах все более и более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут сопротивляться собственной гравитации. После этого происходит огромный взрыв, называемый сверхновой, а светило превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Известно, что сверхновые вспыхивают в нашей галактике один или два раза за сто лет, но на нашей планете подобное явление последний раз наблюдали более четырехсот лет назад.

Увы, по словам специалистов, подобные события сложно регистрировать из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.

Анализ выявил, что каждый год в Млечном Пути тем или иным способом гаснет около 1,9 звезды, а за век показатель составляет почти 53 светила.

Резюмируется, что общее количество звезд в нашей галактике оценивается в пределах от 100 до 400 миллиардов.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.