Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые рассказали, как «угасает» Млечный Путь

Ученые рассказали, как «угасает» Млечный Путь

Александр Панько
04.06.24 02:09
168
Ученые рассказали, как «угасает» Млечный Путь

Эксперты из Института поиска внеземного разума SETI поведали о том, как «угасает» Млечный Путь. Появились данные их отчета.

Ученые установили, сколько звезд в год гаснет в нашей галактике Млечный Путь.

Поясняется, что небесные светила «умирают» по-разному: это означает остановку процесса термоядерного синтеза, в ходе которого водород преобразуется в гелий внутри ядра светила.

Сказано, что для звезд малой массы ядерный синтез заканчивается, когда весь водород в ядре звезды превращается в гелий. Без тепла и внешнего давления звезда коллапсирует сама в себя.

Указывается, что во время коллапса давление на ядро ​​становится настолько сильным, что оставшийся гелий начинает переходить углерод и выделять энергию.

Информируется, что внешняя атмосфера звезды раздувается и становится красноватой, образуя так называемый красный гигант.

В результате атмосфера рассеивается, оставляя тусклое ядро, известное как белый карлик. Такая судьба ждет 97% звезд Млечного Пути, включая наше Солнце.

Исследователи космоса говорят, что для звезд в восемь и более раз массивнее Солнца угасание протекает иначе: они синтезируют в своих ядрах все более и более тяжелые элементы, становясь настолько массивными, что не могут сопротивляться собственной гравитации. После этого происходит огромный взрыв, называемый сверхновой, а светило превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Известно, что сверхновые вспыхивают в нашей галактике один или два раза за сто лет, но на нашей планете подобное явление последний раз наблюдали более четырехсот лет назад.

Увы, по словам специалистов, подобные события сложно регистрировать из-за формы Млечного Пути и плотных газопылевых облаков.

Анализ выявил, что каждый год в Млечном Пути тем или иным способом гаснет около 1,9 звезды, а за век показатель составляет почти 53 светила.

Резюмируется, что общее количество звезд в нашей галактике оценивается в пределах от 100 до 400 миллиардов.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, космос, наука, Млечный Путь

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Владислав Володский. Как мелкий жулик из Запорожья ворует на закупках для армии прикрываясь Офисом президента
01.06.24 18:35

Владислав Володский. Как мелкий жулик из Запорожья ворует на закупках для армии прикрываясь Офисом президента

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.06.24 08:05

Финны поведали о вреде сидячего образа жизни в детстве

04.06.24 07:35

Доказана польза офисной работы

04.06.24 06:10

Стало известно, почему полмиллиарда лет назад на Земле произошло массовое вымирание организмом

04.06.24 05:27

Популярный диетолог поведал об очень эффективной диете

04.06.24 04:24

Совсем скоро Южная Корея может остаться без грунтовых вод

04.06.24 03:04

Американцы сообщили о радиоактивной опасности речных мидий

04.06.24 01:24

Британский кардиолог рассказала об уникальной пользе средиземноморской диеты для женщин

04.06.24 00:17

Астрономы нашли самые далекие галактики во Вселенной

03.06.24 21:22

Showrunner: новый сервис позволяет зрителям создавать собственные шоу с помощью ИИ

03.06.24 15:53

Нидерланды позволят Украине бить по территории РФ с истребителей F-16

03.06.24 15:38

Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира в Швейцарии, — СМИ

03.06.24 12:17

Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией, — немецкий генерал

03.06.24 11:25

Макрон разрешил Украине бить ракетами Scalp по аэродромам РФ в Белгороде и Курске, — BBC

03.06.24 10:28

В киевском метро изменен график движения поездов

03.06.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 511 130 солдат

31.05.24 14:16

Британская разведка назвала число убитых и раненых российских солдат с начала войны

31.05.24 13:46

Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности

31.05.24 12:08

Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

31.05.24 11:21

Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

30.05.24 14:17

Человека впервые в истории удалось вылечить от диабета

31.05.24 00:20

Стало известно о страшном вреде офисов

30.05.24 12:47

Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

30.05.24 15:50

Потери РФ из-за ночной атаки на Крым значительно больше, чем считалось, — СМИ

30.05.24 14:17

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP

28.05.24 10:49

Свет в Украине могут отключать минимум два года

28.05.24 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 503 800 солдат

29.05.24 05:12

Британцы заявили, что бегать каждый день – вредно

28.05.24 11:08

Американцы научились предсказывать инсульт с помощью пластыря

29.05.24 10:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 505 100 солдат

Фото и Видео
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.