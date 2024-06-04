Астрономы нашли самые далекие галактики во Вселенной

Эксперты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США обнаружили самые далекие галактики во Вселенной. Астрономы поведали подробности.

Говорится, что они нашли две самые ранние и далекие галактики, которые возникли спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Сказано, что свет от них летел более тринадцати миллиардов лет.

Данное открытие произошло в рамках программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey с использованием телескопа Уэбба.

Ученые изучили информацию, полученную с помощью инфракрасной камеры NIRCam и спектрографа NIRSpec.

Они сообщают о том, что, так как Вселенная постоянно расширяется, свет от самых далеких галактик испытывает красное смещение и становится более длинноволновым, что делает эти объекты видимыми только в инфракрасном диапазоне.

Указывается, что галактики, названные JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1, оказались самыми дальними из известных на сегодняшний день.

Информируется, что их красное смещение достигает 14, что соответствует времени путешествия света 13,3 миллиарда лет или собственному расстоянию (учитывает расширение Вселенной) в 33,7 миллиарда лет.

Отмечается, что JADES-GS-z14-0 также характеризуется значительным размером и яркостью, что указывает на активное образование новых звезд.

В отчете поясняется, что спектральный анализ выявил, что большая часть света исходит от молодых звезд, а не от аккреции вещества на сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Вторая галактика JADES-GS-z14-1 более слабая, но находится почти на таком же расстоянии, что и JADES-GS-z14-0.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.