Французы выпустили… метеоритную водку

Очень необычную водку выпустили во Франции. О ней пишет издание Oddity Central.

Сообщается о том, что винокурня Pegasus создала алкогольный напиток, который настояла на метеорите.

Уточняется, что, пока что, купить водку можно лишь в США.

Ее создатели говорят, что Shooting Star Vodka была создана с использованием органической пшеницы местного производства и растительных ингредиентов из Франции, дистиллированных самым передовым методом. Также в нее добавляют чистую родниковую воду из колодца, вырытого на глубине 150 метров.

Фишка же водки в том, что она настаивается на куске настоящего метеорита, что придает ей минеральный вкус.

Уверяется, что это дополняет существующую гладкую и изысканную текстуру.

Всего выпустили уже 4 806 бутылок водки.

Цена ее кусается: за 0,7 просят от 180 до 200 долларов.

Ранее швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя.