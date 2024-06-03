Японцы научились «устранять» стареющие клетки в организме

Эксперты из университета Джунтендо в Японии сделали кое-что уникальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты узнали, что искусственное снижение активности особого белка (натрий-глюкозного ко-транспортера 2 (SGLT2)) помогает устранить стареющие клетки в организме грызунов.

Японцы говорят, что физиологическое увядание, связанное с накоплением стареющих клеток в тканях организма, может стать причиной ряда сердечнососудистых, нейродегенеративных и метаболических заболеваний.

Также поясняется, что под стареющими подразумеваются клетки, которые не могут нормально делиться и выполнять свои функции. Они при этом обладают сниженной способностью к поглощению питательных веществ и восстановлению хромосомных повреждений.

Ранее было установлено, что ограничение калорийности рациона или уменьшение среднесуточного потребления калорий связано с продолжительностью жизни и уменьшением накопления в тканях стареющих клеток.

Говорится, что данный эффект достигается путем естественного ингибирования натрий-глюкозного ко-транспортера 2 (SGLT2), то есть ключевого белка, участвующего в транспорте глюкозы и эффективно снижающего уровень глюкозы в крови.

Во время новой работы исследователи хотели узнать, может ли искусственное снижение активности SGLT2 усилить устранение стареющих клеток.

Ученые давали мышам с ожирением (ускоряющим старение) препарат канаглифлозин – ингибитор SGLT2.

Информируется, что такое лечение привело к существенному улучшению метаболизма глюкозы и снижению резистентности к инсулину у грызунов.

Сообщается, что у животных, получавших канаглифлозин, наблюдалось снижение воспаления и окислительного стресса в жировых тканях.

Подчеркивается, что ингибирование SGLT2 действительно приводит к уничтожению стареющих клеток.

Резюмируется, что искусственное снижение активности SGLT2 может облегчить специфические патологии, вызванные старением, и у людей: к ним относятся диабет, атеросклероз, старческая немощность и заболевания сердца.

Ранее мы писали, что человека впервые в истории удалось вылечить от диабета.