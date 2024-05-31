Литва хочет отправить своих военных инструкторов в Украину

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сделала важное заявление. Ее слова цитирует Bloomberg.

Политик подтвердила, что ее страна готова направить своих военных инструкторов в Украину.

Она сказала: «Если понадобится, возможно, Литва будет обучать бойцов ВСУ и в Украине вместе со странами, которые на это готовы».

Глава правительства также призывает страны ЕС выделить от 0,25% до 0,5% своего ВВП на поддержку нашей страны.

Ранее мы писали, что Столтенберг продолжает уверять, что солдат НАТО в Украине не будет.