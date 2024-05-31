Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет вооружение общей стоимостью 500 млн евро. Об этом сообщает DPA в Twitter и Tagesschau.

По информации DPA, анонс нового пакета сделал министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Одессу.

Более детальных подробностей о пакете помощи Украине от Германии пока нет.

По данным Tagesschau, Украина в рамках пакета получит:

— ракеты средней дальности для IRIS-T;

— ракеты малой дальности для IRIS-T;

— разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря;

— оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, которые ранее передали Украине.

Напомним, Шольц признался, что Германия не хочет воевать с Россией в Украине.