Корейские ученые посмеялись над астрологами

Эксперты из Университета Кемен в городе Тэгу (Южная Корея) по сути посмеялись над астрологами. Стало известно, в чем дело.

Так, специалисты узнали, существует ли связь между знаком зодиака человека и его благополучием.

Оказалось, что это не так.

Ученые проанализировали огромный массив данных о населении, включавший в себя записи о более 12,7 тысяч человек.

Корейцы сфокусировались на ответах людей, полученных в 2016-м, 2018-и, 2021-и и 2022-и годах.

Были оценены восемь ключевых переменных, связанных с благополучием: общее счастье, симптомы депрессии, психологический стресс, удовлетворенность работой, удовлетворенность финансовым положением, удовольствие от жизни, общее состояние здоровья и семейное счастье.

Информируется, что для семи из восьми показателей благополучия не было выявлено статистически значимого влияния знаков зодиака.

Указывается при этом, что исключением стала финансовая неудовлетворенность.

Впрочем, ученые говорят, что величина этого эффекта незначительна, поэтому ей можно пренебречь.

Уверяется, что полученные результаты подтвердили предыдущие исследования, которые гласят, что знаки зодиака не стоит использовать для прогнозирования благополучия людей.

Резюмируется, что их предсказательная сила статистически сравнима с гаданием при помощи подбрасывания монеты или игральных костей.

Ранее американцы назвали неочевидную причину депрессии.