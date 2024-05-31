Американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам

Эксперты из университета Аризоны в США поведали о смертельной опасности бодрствования по ночам. Появились данные их отчета.

В нем говорится, в это время суток возрастает риск суицида.

Специалисты провели анализ данных о 78 тысячах случаев самоубийств и 50 тысячах убийств, произошедших в США в 2003-2017-е годы.

Выяснилось, что 19% самоубийств и 36% убийств происходят ночью.

Кроме этого оказалось, что на период с двух до трех часов ночи приходится пик активности, направленной на прекращение собственной или чужой жизни.

Информируется, что общий фактор этих двух типов лишения жизни (ночное бодрствование) может стать причиной импульсивного поведения.

Американцы поясняют, что отсутствие ночного сна ухудшает сложные когнитивные функции мозга, отвечающие за принятие решений, а также ослабляет рациональное мышление в период, когда негативное настроение достигает своего пика.

Указывается, ночью человек находится в так называемом состоянии измененного сознания и не может корректно оценить последствия своих действий.

Сообщается, что риск суицида в ночное время был выше среди подростков и молодых взрослых, людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто находился в конфликте с близкими.

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