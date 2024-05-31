Китай заявил, что будет продвигать свой мирный план по Украине

Китай собирается продвигать свой мирный план по Украине. Об этом во время брифинга сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат заявила: «Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса».

Подчеркивается, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями международного сообщества.

Она добавила: «Пекину сложно участвовать в такой встрече. Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив».

Ранее Китай сделал заявление по деэскалации в Украине.