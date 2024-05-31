Орбан в очередной раз оскорбил Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новые резонансные заявления по поводу войны в Украине. Он высказался по поводу мирных переговоров.

Политик сказал: «Решающие переговоры будут не между Украиной и Россией, а между США и Россией».

Глава правительства добавил: «Если бы США и Европа не давали Украине оружия и денег, война бы закончилась».

Виктор Орбан изрек: «Украина уже не независимое государство, сама она вести войну не может. Войну ведет Запад через Украину. Поэтому в конце будут переговоры Америки и России».

Венгерский лидер резюмировал, что договоренности между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности надолго, как это произошло после Второй мировой войны.

Ранее Орбан усомнился, что Украина будет существовать после войны.