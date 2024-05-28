Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Той-фокстерьер: плюсы и минусы породы

Той-фокстерьер: плюсы и минусы породы

Агата Кловская
28.05.24 14:10
98
Той-фокстерьер: плюсы и минусы породы

Той-фокстерьер — это маленькая, но энергичная порода собак, которая идеально подходит для любителей активного образа жизни и компаньонов. Эта порода, несмотря на свои небольшие размеры, обладает большим сердцем и незаурядным характером. В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы той-фокстерьеров, чтобы помочь вам определить, подходит ли эта порода для вас и вашей семьи.

Плюсы той-фокстерьеров

Компактные размеры

Той-фокстерьеры весят всего около 1,5-3 кг и имеют высоту в холке от 20 до 25 см. Это делает их идеальными для жизни в квартирах и небольших домах. Они легко помещаются в сумку, что удобно для путешествий.

Высокий интеллект

Эти собаки очень умные и легко поддаются дрессировке. Они быстро усваивают команды и трюки, что делает обучение интересным и увлекательным процессом как для собаки, так и для владельца.

Энергичность и игривость

Той-фокстерьеры очень активные и любят играть. Они прекрасно подходят для семей с детьми, так как обладают терпением и весёлым нравом. Их энергия позволяет им быть отличными компаньонами в активных играх и прогулках.

Лояльность и преданность

Эти собаки очень преданные своим владельцам. Они стремятся быть рядом с семьёй и защищать её. Той-фокстерьеры часто становятся отличными сторожами, несмотря на свои небольшие размеры.

Малый уход за шерстью

У той-фокстерьеров короткая и гладкая шерсть, которая не требует сложного ухода. Регулярного вычесывания и периодических купаний достаточно, чтобы поддерживать их в чистоте и порядке.

Минусы той-фокстерьеров

Высокая потребность в активности

Несмотря на свои маленькие размеры, той-фокстерьеры нуждаются в регулярных физических нагрузках. Им необходимы ежедневные прогулки и активные игры, чтобы расходовать энергию. Без достаточной активности они могут стать беспокойными и даже разрушительными.

Склонность к лаю

Эти собаки могут быть довольно громкими. Той-фокстерьеры часто лают на незнакомцев, других животных или даже на посторонние звуки. Это поведение можно контролировать с помощью дрессировки, но оно может быть проблемой для тех, кто живёт в многоквартирных домах с тонкими стенами.

Чувствительность к холоду

Из-за своего небольшого размера и тонкой шерсти, той-фокстерьеры чувствительны к холоду. В холодное время года им могут понадобиться дополнительные средства для согревания, такие как одежда для собак и утеплённые постели.

Независимый характер

Той-фокстерьеры могут быть упрямыми и независимыми, что иногда затрудняет дрессировку. Они требуют последовательного и терпеливого подхода к обучению. Владельцам нужно быть готовыми к работе над поведением собаки.

Склонность к некоторым заболеваниям

Как и все породы, той-фокстерьеры имеют склонность к определённым наследственным заболеваниям, таким как патологии суставов и глаз. Регулярные ветеринарные осмотры и правильное питание помогут снизить риски здоровья.

Заключение

Той-фокстерьеры имеют свои плюсы и минусы. Это замечательные компаньоны, которые приносят много радости и активности в жизнь своих владельцев. Они идеально подходят для активных людей и семей, готовых уделять время и внимание своему питомцу. Принимая во внимание их плюсы и минусы, вы сможете сделать информированный выбор и обеспечить своему той-фокстерьеру счастливую и здоровую жизнь.

Тэги: той-фокстерьер

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.05.24 18:11

Самая древняя порода собак: все подробности

28.05.24 16:49

Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

28.05.24 16:19

Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

28.05.24 15:54

Зеленский ответил, возможна ли военная победа над Россией

28.05.24 15:26

Сегодня отключений света в Украине не будет. В «Укрэнерго» назвали причину

28.05.24 14:45

Швеция выделила более 56 млн евро для помощи энергосистеме Украины

28.05.24 14:37

В ближайшие дни украинцев ждет грозовая погода

28.05.24 14:24

В Минюсте рассказали, сколько заключенных уже присоединились к ВСУ

28.05.24 13:55

Нидерланды решили собрать Patriot для Украины

28.05.24 16:49

Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

28.05.24 16:19

Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

28.05.24 15:26

Сегодня отключений света в Украине не будет. В «Укрэнерго» назвали причину

28.05.24 13:28

Украина подписала с Бельгией соглашение о безопасности

28.05.24 12:46

Китай готовит вторжение на Тайвань, — СМИ

28.05.24 10:49

Свет в Украине могут отключать минимум два года

28.05.24 09:48

Украина и Испания подписали соглашение о безопасности

28.05.24 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 503 800 солдат

27.05.24 15:45

НАТО может закрыть небо на западе Украины, но решения еще нет, — Bild

27.05.24 14:45

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 07:04

Японцы назвали оригинальный способ избежать деменции

23.05.24 08:47

Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

23.05.24 06:26

Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

23.05.24 23:34

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:30

Байден пропустит украинский Саммит мира, — Bloomberg

22.05.24 11:30

Украина хочет сдать в аренду более ста тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

22.05.24 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 496 370 солдат

22.05.24 05:51

Американцы узнали, почему у людей случаются панические атаки

Фото и Видео
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.