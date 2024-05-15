Европа предоставит Украине рекордный объем электричества

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит из-за похолодания. В этой связи запланирован рекордный объем импорта электроэнергии с максимальной мощностью, сообщило «Укрэнерго» в среду, 15 мая.

Указано, что сегодня с 06:00 потребление снова росло. Имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно.

«Поэтому с 6:40 до 08:30 Диспетчерский центр „Укрэнерго“ применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей возобновлено», — говорится в сообщении.

Энергетики прогнозируют, что сегодня после 18:00 могут быть введены аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей.

Сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 23692 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1628 МВт.

На утро было обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, в «Укрэнерго» назвали причину аварийных отключений света в Украине.