Ученые выяснили о скуке кое-что жуткое

Эксперты из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили о скуке нечто жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты выявили новый негативный эффект у чувства скуки.

По их словам, утомительное однообразие способно заставлять людей вредить себе.

Ученые собрали добровольцев – 129 людей в возрасте около 21 года.

Им дали письменные задания, которые должны были вызывать у них скуку, гнев или нейтральные эмоции.

Для того, чтобы заставить подопытных скучать, им поручили писать одно и то же слово на протяжении некоторого времени.

Указывается, что для обеспечения нейтрального состояния испытуемые должны были описать, как они добираются домой от места учебы.

В итоге для вызова гнева участников попросили изложить личные воспоминания, которые заставляют их негодовать.

Сообщается, что во время выполнения письменных заданий участникам дали возможность выбрать звуковое сопровождение из двух вариантов: приятный фон (щебетание птиц) либо неприятные звуки (визг свиньи).

Выяснилось, что скука заставляла людей выбирать поросячий визг чаще, чем в любых других условиях.

Резюмируется, отрицательный эффект скуки не ограничивается ситуациями, когда человеку доступны только негативные варианты поведения.

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