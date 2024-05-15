Маск жестко наехал на информационное агентство Reuters

Американский миллиардер Илон Маск обрушился с жесткой критикой на информационное агентство Reuters. В социальной сети Х он опубликовал комикс.

Ранее бизнесмен называл данную структуру «худшим из традиционных СМИ в мире».

В картинке высмеивается кадровая политика. В ней такой диалог: «Расскажите нам о себе. – Я тупой. – Вы приняты на работу».

Справка :

Информационное агентство Reuters было основано в 18510-м году. Офис находится в Лондоне. На данный момент в нем трудятся более 14 тысяч сотрудников в 197 бюро по всему миру.

Ранее Маск дал жуткий прогноз для США.