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Новости > Хищение денег, выделенных на «Дзвін-АС»: экс-командующий ВСУ Владимир Рапко "познакомился" с НАБУ

Хищение денег, выделенных на «Дзвін-АС»: экс-командующий ВСУ Владимир Рапко "познакомился" с НАБУ

Автор: «Фраза»
14.05.24 17:11
260
Хищение денег, выделенных на «Дзвін-АС»: экс-командующий ВСУ Владимир Рапко "познакомился" с НАБУ

У бывшего командующего войсками связи Вооруженных сил Украины Владимира Рапко НАБУ провела обыски. Причина — расследование дела о вероятном завладении бюджетными средствами при создании автоматизированной системы управления войсками «Дзвін-АС». Об этом написал журналист Олег Новиков.

Также якобы состоялись обыски у владельца ООО Айкюжн ИТ (эксначальник Управления развития автоматизации ВСУ), бывшего начальника военного представительства № 2461 Минобороны Виктора Бывалькевича. А еще обыски якобы прошли у эксначальника отдела организации применения автоматизированных систем Управления развития автоматизации ВСУ Дедовца и в помещении Управления развития автоматизации ВСУ.

Как напоминает издание Антикор, 25 апреля детективы НАБУ провели обыски в Генштабе. Они были связаны с уголовным производством по хищению в особо крупных размерах, совершенного военными и должностными лицами при выполнении опытно-конструкторских работ при разработке системы автоматизированного управления войском «Дзвін-АС».

Расследователи Bihus.info в свою очередь сообщали, что на систему «Дзвін-АС» в Минобороны потратили 4 года и 600 млн грн. Разработкой «Дзвін-АС» занималось ООО «Эверест Лимитед». Они были официальным представителем в Украине турецкой компании Aselsan, которая производит средства связи.

Весной 2022 года система «Дзвін-АС» прошла государственные испытания. А в декабре ««Дзвін-АС» была принята на вооружение.

Тэги: Дзвін-АС, Володимир Рапко, Айкюжн ІТ, Віктор Бивалькевич, ТОВ «Еверест Лімітед», Владимир Рапко

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