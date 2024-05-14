Деркач вновь всплыл и рассказал про грязную бомбу

Экс-нардеп и предатель Деркач вновь всплыл в информпространстве. На этот раз одиозный политик транслировал тезисы российской пропаганды через белорусские государственные СМИ.

В частности, Деркач продолжает продвигать кремлевскую конспирологическую теорию о том, что теракты на территории РФ организованы ГУР при финансировании западных спецслужб. Якобы в отношении семьи президента США Байдена и его ближайшего окружения ведется расследование, и в скором времени следственные органы предъявят ему обвинения.

Отдельно Деркач упомянул подрыв «Северных потоков», который, по его словам, был осуществлен украинскими дайверами, проходившими обучения у специалистов ЦРУ на Соколовском карьере в Житомирской области.

Также Деркач заявил, что якобы располагает информацией о том, что силами украинского предприятия «Радон», занимающегося работой с радиоактивными отходами, спецслужбы Украины создают грязную бомбу и в дальнейшем будут использовать ее в качестве ядерного шантажа.

Коснувшись темы политического руководства Украины, Деркач заявил, что якобы фактически страной управялет глава ОП Андрей Ермак, а Зеленский является номинальной фигурой. Именно Ермак, по словам опального политика, контролирует спецслужбы и правоохранительные органы страны и именно ему обязаны должностью высокопоставленные лица Украины.

Напомним, Андрей Деркач, сын экс-главы СБУ Леонида Деркача, умершего в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину покинул родину и оказался в Минске.