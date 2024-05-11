Книги пропитанные мышьяком массово изымают из библиотек Европы

Из библиотек Европы за последние недели изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг, сообщает телеканал Europe 1.

Речь идет об изданиях XIX века с модными на то время зелеными обложками. Для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк, опасный при вдыхании.

Подобные книги были найдены в библиотеках Германии и Франции. Их поиск продолжается - открыть и проверить нужно каждую книгу вручную. Это может занять месяцы, а таких книг, по оценкам экспертов, может быть сотни.

При выявлении мышьяка, книгу цифровуют и помещают для хранения в герметичный ящик.