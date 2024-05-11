Обезьяна обработала себе рану: ученые в шоке

Ученые впервые зафиксировали, как обезьяна обработала рану. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

В 2022 году орангутанг по имени Ракус из индонезийского национального парка «Гунунг-Лесер» получил серьезную травму на щеке. Чтобы ее вылечить, он жевал стебель и листья целебного растения Akar Kuning, и втирал его сок в рану.

Для восстановления орангутан также увеличил время отдыха до 12 часов в день. Рана зажила за 5 дней, и через месяц он полностью выздоровел.

Биологи считают, что Ракус знал о лечебном эффекте Akar Kuning и ел его именно из-за болезни, поскольку обычно обезьяны это растение не употребляют.