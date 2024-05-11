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Новости > Сторми Дэниэлс: порноактриса была шокирована трусами Трампа

Сторми Дэниэлс: порноактриса была шокирована трусами Трампа

Агата Кловская
11.05.24 12:19
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Сторми Дэниэлс: порноактриса была шокирована трусами Трампа
Порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала в суде Нью-Йорка о стыде, последовавшем за якобы произошедшим сексом с Трампом.
 
Согласно показаниям, с бизнесменом она познакомилась на турнире по гольфу в 2006 году, что привело ее в пентхаус к Трампу – ей было 27, ему 60. В номере он якобы встретил ее в "сатиновом халате", они обсудили его успехи в бизнесе и ее порнокарьеру, а потом Трамп предстал на кровати в трусах и футболке.
 
"Я подумала: "о, Боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь", – сказала Дэниэлс.
 
Намерения Трампа, по ее словам, были ясны, политик не угрожал, но он был "больше и сильнее, блокировал путь". 
 
"Я сняла одежду и обувь, бюстгальтер. Мы были в миссионерской позиции", – рассказала она.
 
"Я рассказала лишь немногим людям о том, что у нас был секс, потому что мне было стыдно, что я не остановила это", – сказала Дэниэлс.
 
После она продолжала общение с Трампом "из-за шанса попасть на шоу "Кандидат", которое еще транслировали".
 
Трамп заявления Дэниэлс отрицает.

Тэги: Сторми Дэниэлс

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