В ООН перечитали число жертв среди гражданских украинцев в марте

По данным Мониторинговой миссии ООН, в течение марта 2024 года в Украине 604 гражданских человека погибли или получили ранения в результате ударов российской армии. Об этом сообщает Министерство обороны Ваеликой Британии.

Сообщается, что в марте количество жертв среди гражданских выросло на 20% по сравнению с февралем.

«В докладе отмечается увеличение количества скоординированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, в результате которых было уничтожено или повреждено 20 объектов», — добавляет разведка.

В докладе говорится и о гибели в марте 57 детей, что вдвое больше, чем в прошлом месяце. Такое количество жертв Минобороны Великобритании связывает с применением Россией авиационных боеприпасов.

Отмечается, что в общей сложности ООН известно о 31 366 погибших и пострадавших гражданских с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди них 10810 погибших и 20556 раненых.

Добавим, что количество гражданских жертв полномасштабной войны в Украине значительно больше, но на данном этапе нет возможности официально задокументировать такие данные на оккупированных территориях страны.

Напомним, в ООН озвучили число жертв среди мирного населения в Украине за январь.