В ГУР назвали количество дезертиров из российской армии

По состоянию на конец апреля количество дезертиров из Южного военного округа оккупационной армии РФ достигло 18 тысяч человек. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным разведки, львиная доля — около 12 тысяч беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию, которую РФ постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно, 10 тысяч из них призваны Москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи — контрактники.

«В 58-й общевойсковой армии, также входящей в Южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине массово исчезают российские военные.