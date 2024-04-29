В США задержали «зеленого» кандидата в президенты

В США во время пропалестинской акции протеста в университете Вашингтона в Сент-Луисе задержали 73-летнюю Джилл Стайн. Она является кандидатом в президенты страны от Партии зеленых.

Ее соратники поведали, что вместе с лидером также задержали руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер.

Известно, что Джилл Стайн оказалась среди сотни задержанных на акции протеста.

Сообщается, что протестующие, разбив палаточный лагерь, требовали, чтобы университет прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing.

Уверяется, что та «производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Секторе Газа, на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе».

Подчеркивается, что избирательный штаб политика поддерживает требования студентов и их мирный протест и собрания в кампусе.

Джилл Эллен Стайн – родилась в Чикаго, является выпускницей Гарварда. Это врач, специализирующаяся на внутренних болезнях. Ранее она баллотировалась на выборах президента в 2012-м и 2016-м годах.

Кроме этого женщина дважды намеревалась стать губернатором Массачусетса. В данном штате она с конца 1990-х занялась активизмом, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.

Также Джилл Стайн выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее Трамп заявил, что хочет «восстановить господство консерватизма».