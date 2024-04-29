Зоополиция в Украине: появится ли она?

В правительстве рассказали, появится ли в Украине зоополиция. Ответ на соответствующую петицию дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров считает нецелесообразным создание в органах Национальной полиции отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения.

Чиновник отметил: «Считаем, что на сегодняшний день создание отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения в органах Национальной полиции нецелесообразно. МВД и Национальная полиция, учитывая актуальность вопроса охраны и защиты животных от жестокого обращения, систематически принимают меры по повышению уровня знаний полицейских в этой сфере».

Было сказано, что сейчас органы и подразделения полиции активно участвуют в обороне нашей страны, в выполнении задач территориальной обороны, обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения, что является первоочередным приоритетом в деятельности органов сектора безопасности и обороны.

Добавляется также, что анализ статистических данных о количестве административных и уголовных правонарушений, совершенных в сфере защиты животных от жестокого обращения, свидетельствует об их низком удельном весе в общем количестве правонарушений.

Глава правительства поведал, что в прошлом году правоохранители выявили более 4,8 миллионов административных правонарушений, из которых только 0,1% касались соответствующей сферы, а зарегистрировано 369 тысяч уголовных правонарушений, из которых только 0,05% касались сферы защиты животных.

Ранее ученые узнали о собаках и кошках кое-что интересное.