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Новости > Зоополиция в Украине: появится ли она?

Зоополиция в Украине: появится ли она?

Агата Кловская
29.04.24 09:38
108
Зоополиция в Украине: появится ли она?

В правительстве рассказали, появится ли в Украине зоополиция. Ответ на соответствующую петицию дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров считает нецелесообразным создание в органах Национальной полиции отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения.

Чиновник отметил: «Считаем, что на сегодняшний день создание отдельных подразделений по защите животных от жестокого обращения в органах Национальной полиции нецелесообразно. МВД и Национальная полиция, учитывая актуальность вопроса охраны и защиты животных от жестокого обращения, систематически принимают меры по повышению уровня знаний полицейских в этой сфере».

Было сказано, что сейчас органы и подразделения полиции активно участвуют в обороне нашей страны, в выполнении задач территориальной обороны, обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения, что является первоочередным приоритетом в деятельности органов сектора безопасности и обороны.

Добавляется также, что анализ статистических данных о количестве административных и уголовных правонарушений, совершенных в сфере защиты животных от жестокого обращения, свидетельствует об их низком удельном весе в общем количестве правонарушений.

Глава правительства поведал, что в прошлом году правоохранители выявили более 4,8 миллионов административных правонарушений, из которых только 0,1% касались соответствующей сферы, а зарегистрировано 369 тысяч уголовных правонарушений, из которых только 0,05% касались сферы защиты животных.

Ранее ученые узнали о собаках и кошках кое-что интересное.

Тэги: животные, полиция, общество, новости Украины, зоополиция

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