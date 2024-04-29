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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 апреля

Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 апреля

Александр Панько
29.04.24 09:29
129
Война в Украине: ситуация на фронтах на 29 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 29 апреля.

За минувшие сутки произошло 131 боевое столкновение.

Противник нанес 1 ракетный и 82 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Увы, от авиационных ударов пострадали: Большая Писаревка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Северск, Григоровка, Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Крынки, Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

К сожалению, под артиллерийским огнем оказалось более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления.

Указывается, что на Купянском направлении украинскими военными были отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Сказано, что на Лиманском направлении противник провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

Уточняется, что на Авдеевском направлении украинскими войсками было отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где противник при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону украинских военных.

Военные поведали, что на Ореховском направлении россияне 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении Россия не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковав позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 467 470 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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