РФ может усилить удары по Украине и изменить цели атак до передачи оружия от США, — ISW

Россия может усилить обстрелы Украины, а также изменить цели атаки, чтобы поразить транспортную инфраструктуру, логистику и военные склады. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, угрозы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по поводу якобы намерений РФ усилить свою ударную кампанию свидетельствуют о том, что оккупанты могут изменить цели своих атак.

«Российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США», — считают аналитики.

Кроме того, ISW предполагает, что российские войска в ближайшие недели могут усилить наступательные операции до того, как Украине поступит военная помощь США.

«Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, западнее Авдеевки, а также западнее и юго-западнее Донецка указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах», — говорится в отчете.

Аналитики напомнили об атаке на объекты транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и предполагают, что россияне могут повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

Напомним, сенат США проголосовал за помощь Украине.