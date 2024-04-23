Шольц наехал на Путина… из-за Канта

Необычный скандал произошел в мировой политике. О нем пишет издание Welt.

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта.

Выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия мыслителя, политик сказал: «У Владимира Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Иммануила Канта».

Глава правительства добавил: «Российские власти стремятся любой ценой присвоить Иммануила Канта и его, но его представления о мире идут вразрез с российской позицией по Украине».

Ранее Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», заявив, что проведение этого форма свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального мыслителя и его философским трудам.

Ранее Шольц рассказал, о чем попросил Си Цзиньпина.