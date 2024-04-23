На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него произошел эпилептический приступ. Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП в Facebook.

«Выражаем соболезнования семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ», — говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал «скорую помощь», однако медики не успели.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, на Закарпатье мобилизовали мужчину... с параличом.