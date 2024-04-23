Боррель сделал заявление о сроках поставок Украине боеприпасов

Первые поставки артиллерийских боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы по снарядам для Украины, могут прибыть в конце мая — начале июня. Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов, в которой дистанционно участвовали также украинские министры, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

«Первые поставки могут быть в конце мая — начале июня. И многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе по координации и продвижению усилий по усилению украинской ПВО», — сообщил Жозеп Боррель.

По его словам, несколько стран выразили готовность внести конкретные взносы по обоим направлениям.

«Эти задачи — больше ПВО и больше снарядов калибра 155 мм — остаются нашим приоритетом», — резюмировал дипломат.

Напомним, в Госдепе заявили, что новая помощь Украине будет «очень скоро».