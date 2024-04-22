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Новости > Зеленский рассказал о страхе Путина

Зеленский рассказал о страхе Путина

Агата Кловская
22.04.24 13:46
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Зеленский рассказал о страхе Путина

Украина не собирается капитулировать перед Россией, а российский президент Владимир Путин сам боится украинцев и западной поддержки, которую они получают. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам.

«Никуда вера украинцев в Украину, вера людей в ВСУ и себя не делась. Относительно усталости — врать не буду: она есть. Но все мы с вами живые люди. Когда вы идете на работу, вы все равно возвращаетесь вечером или ночью домой, и вы чувствуете усталость, но это не значит, что утром вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, которая вам нужна, чтобы жить и кормить детей. Так и в защите Украины. Мы устаем, но к утру мы должны снова делать свою работу, потому что — это единственная защита. Мы должны жить и защищать детей», — сказал Зеленский.

По его словам, «ни одного поворота от мира, от наших планов в ЕС, от защиты наших ценностей — от этого никто отказываться не будет и не будет выбирать капитуляцию перед Россией. Это российские нарративы. Мы ведь даже не стоим перед таким выбором».

Президент рассказал, что сейчас РФ пытается всех убедить, что у Украины все плохо, а инициатива в руках россиян. Но это не так.

«В руках у россиян оружие, которого сегодня больше, чем в руках наших военных. Но этот момент сейчас такой не простой. Проголосуется вся помощь, и шаг за шагом оружие будет. Мы будем на это не просто рассчитывать, а бороться за это. Так же, как и мы начали возобновлять свое производство», — сказал Зеленский.

«У нас есть соответствующие технологии, мы боремся, чтобы были поставки от партнеров. Все дается непросто. Эйфории нет, но рук никто не опускает. И поверьте: Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе не уверен. Уверенные люди с большой армией, с большими государствами, с такими недрами, не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли, всему живому. Поэтому для меня психотип этого „типа“ совершенно понятен. И понимая это, мы должны стоять крепко, стоять на своем», — подчеркнул Зеленский.

Также, отметил глава государства, «РФ давит на нас тем, что им безразлично, сколько их людей погибнет, для нас важны наши люди и моральные ценности».

«А России это не важно. Им важные победы — не для РФ, а для Путина. А для него победа — это восстановление СССР путем уничтожения других народов и других независимых стран. Поэтому Украина никуда отступать не собирается», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, какие страны станут следующей мишенью Путина.

Тэги: Владимир Путин, Владимир Зеленский

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