В ВСУ рассказали, какие есть угрозы для Украины до прибытия F-16

Россия будет максимально интенсифицировать нанесение ударов по территории Украины к моменту прибытия многоцелевых истребителей F-16. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона.

Таким образом, чиновник ответил на вопрос о том, каких неожиданностей от врага следует ожидать в промежуток времени, пока новая помощь из США прибудет в Украину.

По его словам, в течение последних месяцев враг уже использует это время и совершает массовые атаки.

«Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, будет пытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно», — подчеркнул чиновник.

Евлаш добавил, что у врага остается достаточно много ракет.

Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сейчас же после производства — с конвейеров.

«Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО разных типов и F-16 нам надо держаться и отражать эти атаки врага», — резюмировал представитель Воздушных сил.

Напомним, Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16.