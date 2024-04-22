Шмыгаль рассказал, на что пойдет помощь США

Благодаря американской помощи, Украина получит важный ресурс для победы и восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

Он поблагодарил обе партии за утверждение пакета помощи для Украины в Конгрессе.

Шмыгаль напомнил о том, что пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов, из которых:

-на оборонные расходы — 49,9 млрд;

— в поддержку бюджета — 7,8 млрд;

— экономическая помощь — 1,57 млрд;

— на гуманитарное разминирование и защиту границ — 400 млн.

Премьер-министр добавил, что ВСУ получат больше дальнобойного оружия и ПВО. А власти смогут обеспечить финансирование бюджетных расходов и направить средства на восстановление критической инфраструктуры.

Он также призвал другие страны последовать примеру США по передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины.

Соединенные Штаты еще раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира«, — отметил Шмыгаль.

Напомним, Российские оккупанты в ближайшие дни и недели могут усилить атаки, используя «окно» до прибытия нового пакета военной помощи Украине от США.