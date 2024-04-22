ISW прогнозирует ухудшение ситуации на фронте и усиление ракетных атак

Российские оккупанты в ближайшие дни и недели могут усилить атаки, используя «окно» до прибытия нового пакета военной помощи Украине от США. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что принятый в субботу 20 апреля законопроект должен утвердить Сенат и подписать президент США Джо Байден, прежде чем помощь начнет поступать.

Эти требования, а также логистика доставки американской помощи к линии фронта в Украину, вероятно, будут означать, что оказанная помощь не станет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель.

«Таким образом ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться временным окном до прибытия новой помощи от США», — отмечают аналитики.

Эксперты ISW также не исключают, что украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи от США, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при быстром поступлении восстановленной помощи от США.

«Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, принимая на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпыванием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что в скором времени поступят новые запасы материальных средств», — говорится в отчете.

При этом аналитики предполагают, что оккупанты, вероятно, активизируют наступательные операции, ракетные удары и удары беспилотников в течение следующих недель, чтобы воспользоваться закрывающимся окном в связи с украинскими материально-техническими ограничениями.

Кроме того, российские войска продолжают, а в некоторых районах интенсифицировали наступательные операции, возможно, чтобы воспользоваться аномально сухими весенними условиями и постоянным дефицитом украинских материальных средств до прибытия обещанной западной помощи.

В то же время, указывают специалисты, российские войска добились лишь тактических успехов за последние шесть месяцев ухудшения ситуации в Украине и вряд ли смогут достичь прорыва, разрушившего линию фронта.

Напомним, стало известно, что Украина может получить от США по инициативе Джонсона.