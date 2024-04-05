Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Игорь Кушнир: богатенький «буратино» из Киевгорстроя, его жена и дети ведут шикарную жизнь и бизнес с пророссийскими бизнесменами, - СМИ

Игорь Кушнир: богатенький «буратино» из Киевгорстроя, его жена и дети ведут шикарную жизнь и бизнес с пророссийскими бизнесменами, - СМИ

Автор: «Фраза»
04.04.24 22:48
139
Игорь Кушнир: богатенький «буратино» из Киевгорстроя, его жена и дети ведут шикарную жизнь и бизнес с пророссийскими бизнесменами, - СМИ

Экс-руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир и сего семья сегодня могут похвастаться виллой на Лазурном побережье стоимостью 20 миллионов евро, подъемом на Эверест за 150 тыс. долларов. Также Кушнир может похвастать выездом за границу со справкой об инвалидности. А еще, как пишет АП, его семья якобы владеет компаниями, зарегистрированными на Кипре, Литве, Виргинских островах и связанными с подсанкционными лицами.

Издание пишет, что в 2023 году гигант рынка недвижимости столицы Украины «Киевгорстрой» (большой строительный холдинг, 80% акций которого принадлежит общине Киева) попал в громкий скандал, а с ним — и его руководитель Игорь Кушнир. Наблюдательный совет и правление «Киевгорстроя» решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Игорь Кушнир был отстранен от работы, а позже он подал заявление на увольнение.

Несмотря на проверки и обыски, Игорь Кушнир еще в мае 2023 г. свободно выехал за границу, потому что имеет справку об инвалидности. А пока полиция искала растраченные средства, выделенные для финансирования программы «Экономического и социального развития города Киева 2021-2023», инвалид Игорь Кушнир отдыхал и поднимался на Эверест. За восхождение Игорь Кушнир с женой Оксаной заплатили 150 тыс. долларов США.

Это было не первое пересечение границы Игорем Кушниром. Еще будучи в должности главы правления «Киевгорстроя», Игорь Кушнир не раз посещал Европу. Так 27 февраля 2022 года Игорь Кушнир выехал из Украины в Венгрию через пункт пропуска Вилок. Кушнир оставался за границей до середины апреля. По возвращении в Украину через полторы недели Игорь Кушнир снова уехал за границу. Позже Кушнир также уезжал из Украины в мае, июне и июле. В целом с начала вторжения Игорь Кушнир находился за границей 8 месяцев.

Игорь Кушнир утверждает, что в течение многих лет занимался бизнесом, который после прихода в «Киевгорстрой» передал жене. Это совпало с тем временем, когда его жена Оксана кушнир стала владелицей разветвленной сети строительных компаний, которые преимущественно почему-то имеют регистрацию на Кипре, Литве и на Британских Виргинских островах. А бизнес-партнерами многих из них являются лица, имеющие близкие связи с запрещенной «ОПЗЖ», в частности Виктором Медведчуком, который является кумом президента РФ.

Жена Игоря Кушнира Оксана является гражданкой Украины, имеющей паспорт и прописку на Кипре, и выступает как конечный бенефициар в литовской компании Baltijos Gildija. Хотя законодательство Украины не предусматривает возможности двойного гражданства. Эта компания занимается коммерческой недвижимостью и владеет бизнес-центрами Link и Core в городе Вильнюс. Строила бизнес-центр Link литовская компания UAB Baltijos Gildija. Начало этого проекта датируется 2016 годом, когда литовская компания UAB Mavlada стала основателем UAB Baltijos Gildija, как указано в литовском реестре. В 2017 году к соучредителям Baltijos Gildija присоединилась кипрская компания Koksi Holding Ltd. И здесь очень интересно. Владимир Кравец является владельцем Mavlada, тогда как владелица Koksi Holding Ltd — Оксана Кушнир, жена руководителя ПАО «ХК «Киевгорстрой». И уже в конце 2020 года Koksi Holding осталась единственным основателем компании Baltijos Gildija. Владимир Кравец — сын Андрея Кравца, бывшего руководителя «Межигорья». В 2020 году был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — При жизни». Компания Koksi Holdings LTD, принадлежащая Оксане Кушнир, является одним из бенефициаров инвестиционного фонда «Ковернот», который вместе с другим инвестиционным фондом «Хантер» в 2023 году стали совладельцами ООО «Капитал-Восток».

Оксана Кушнир

Оксана Кушнир является официальным партнером Павла Якубенко, который руководил «Трускавецкурортом» и санаториями на Львовщине, которые имели связи с политиком Юрием Бойко. Сын Павла Якубенко Владимир работал в НАК «Нафтогаз Украины» при руководстве Юрия Бойко, в то время как оба Якубенко были членами наблюдательного совета ЧАО «Трускавецкурорт».

Среди субъектов, оказавшихся 19 февраля 2021 года под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, была компания Klodius Investments Limited. Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и является собственностью гражданки Кипра Оксаны Кушнир. Klodius Investments Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и является собственностью гражданки Кипра Оксаны Кушнир. Интересным фактом является то, что 18 февраля, как раз в день перед подписанием санкционного списка Президентом Украины, компания Klodius Investments Limited вышла из числа акционеров двух строительных компаний: ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУПП», ООО ’’СТРОЙ-ПРОЕКТ ГРУПП’ и «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К». Новым владельцем компании «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К» стала компания «МЕДАЛИОН ИНТЕРНЕЙШЕНЛ КО», конечным бенефициарным владельцем которой является Оксана Кушнир. Что касается ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУПП», то с 16 по 18 февраля состав ее владельцев также претерпел внезапные изменения.

СМИ пишут, что Оксана Кушнир владеет виллой на Лазурном побережье, которая стоит почти 20 миллионов евро.Расположена она в городке Вильфранш-сюр-Мер, недалеко от Ниццы. Вилла под названием Cayo имеет площадь 850 квадратных метров и состоит из 6 спален с личными ванными комнатами, большой гостиной, винного погреба и просторной кухни. Имение расположено на закрытой территории площадью более 5 000 квадратных метров и оснащено бассейном с панорамным видом на море, большим садом и гаражом на 8 автомобилей.

Процесс приобретения этой виллы начался в 2019 году, когда кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding заключила соглашение о покупке французской фирмы SCP Cayo, на которую была зарегистрирована вилла. Финальный этап оформления прошел весной 2020 года. Французские риелторы оценили стоимость поместья в 20 миллионов евро.

Однако не только жена Игоря Кушнира владеет строительным бизнесом, но и дочь Кушнира Дарья, проживающая в Лондоне и активно путешествующая по миру.

Дарья Кушнир

В мае она вместе с подругами провела отпуск на частной вилле, но не семейной. Но она может себе позволить такую роскошь. И далеко не потому, что у родителей есть средства. Дарья является одним из конечных бенефициаров британской компании Alliance 1903 LTD, зарегистрированной в Лондоне в конце 2022 года. По данным из британского реестра, эта компания также занимается развитием недвижимости. Дарья является одним из конечных бенефициаров британской компании Alliance 1903 LTD.

Сын Игоря Кушнира Илья Кушнир сейчас проживает в Киеве. Он депутат Киевсовета и баллотировался от УДАР в Голосеевском районе под номерами 10 и 11 в общем списке.

Илья Кушнир

И когда Уполномоченная по правам людей с инвалидностью Леся Петровская сложила мандат, следующим по списку вошел кандидат Илья Кушнир. В декларации за 2023 год Илья Кушнир регистрирует 2 миллиона 400 тысяч долларов, 2 миллиона 268 тысяч евро, 15 миллионов гривен.

Как пишут открытые источники, во время первых двух «военных» заседаний Киевсовета, то есть при попытках захвата столицы, Илья Кушнир отсутствовал. Его присутствие впервые было зафиксировано в ходе поименного голосования 15 апреля. После этого он редко посещал заседание — из 17 проведенных заседаний в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года депутат явился лишь на 8.

Тэги: Игорь Кушнир, Дарья Кушнир, Оксана Кушнир, Илья Кушнир

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.04.24 00:04

Стало известно, как выросла продолжительность жизни в мире за последнюю треть столетия

04.04.24 16:50

В Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине

04.04.24 16:16

В СБУ высказались о возможности блокировки Telegram-каналов

04.04.24 16:09

Что готовит небесная канцелярия украинцам: прогноз синоптиков на ближайшие дни

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 15:23

Китай сделал очередное заявление о войне в Украине

04.04.24 15:11

Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ

04.04.24 14:54

В Израиле отменили отпуска для всех военных

04.04.24 14:45

Максим Бахматов: антикоррупционер оказался долларовым миллионером и владельцем Porsche, - СМИ

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 14:38

В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО

04.04.24 12:26

В ВСУ прокомментировали вероятность атак из Беларуси

04.04.24 11:21

Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель, — Bloomberg

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

04.04.24 10:29

Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы

04.04.24 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 040 солдат

03.04.24 14:47

НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

03.04.24 12:45

Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного

03.04.24 11:46

Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года, — The Guardian

29.03.24 12:48

Спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже

01.04.24 02:13

Стало известно, часто ли люди заражают животные

01.04.24 04:27

Японцы поведали о небывалой пользе травяных чаев

29.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

30.03.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

02.04.24 03:46

Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

02.04.24 05:01

Американцы развенчали популярный миф о яйцах

01.04.24 05:47

Биологи узнали о птицах нечто любопытное

29.03.24 16:27

WhatsApp устроит «чистку» несогласных пользователей

01.04.24 03:21

Французы узнали о женщинах кое-что удивительное

Фото и Видео
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В Токио с запозданием начала цвести сакура
В Токио с запозданием начала цвести сакура
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.