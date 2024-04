Игорь Кушнир: богатенький «буратино» из Киевгорстроя, его жена и дети ведут шикарную жизнь и бизнес с пророссийскими бизнесменами, - СМИ

Экс-руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир и сего семья сегодня могут похвастаться виллой на Лазурном побережье стоимостью 20 миллионов евро, подъемом на Эверест за 150 тыс. долларов. Также Кушнир может похвастать выездом за границу со справкой об инвалидности. А еще, как пишет АП, его семья якобы владеет компаниями, зарегистрированными на Кипре, Литве, Виргинских островах и связанными с подсанкционными лицами.

Издание пишет, что в 2023 году гигант рынка недвижимости столицы Украины «Киевгорстрой» (большой строительный холдинг, 80% акций которого принадлежит общине Киева) попал в громкий скандал, а с ним — и его руководитель Игорь Кушнир. Наблюдательный совет и правление «Киевгорстроя» решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Игорь Кушнир был отстранен от работы, а позже он подал заявление на увольнение.

Несмотря на проверки и обыски, Игорь Кушнир еще в мае 2023 г. свободно выехал за границу, потому что имеет справку об инвалидности. А пока полиция искала растраченные средства, выделенные для финансирования программы «Экономического и социального развития города Киева 2021-2023», инвалид Игорь Кушнир отдыхал и поднимался на Эверест. За восхождение Игорь Кушнир с женой Оксаной заплатили 150 тыс. долларов США.

Это было не первое пересечение границы Игорем Кушниром. Еще будучи в должности главы правления «Киевгорстроя», Игорь Кушнир не раз посещал Европу. Так 27 февраля 2022 года Игорь Кушнир выехал из Украины в Венгрию через пункт пропуска Вилок. Кушнир оставался за границей до середины апреля. По возвращении в Украину через полторы недели Игорь Кушнир снова уехал за границу. Позже Кушнир также уезжал из Украины в мае, июне и июле. В целом с начала вторжения Игорь Кушнир находился за границей 8 месяцев.

Игорь Кушнир утверждает, что в течение многих лет занимался бизнесом, который после прихода в «Киевгорстрой» передал жене. Это совпало с тем временем, когда его жена Оксана кушнир стала владелицей разветвленной сети строительных компаний, которые преимущественно почему-то имеют регистрацию на Кипре, Литве и на Британских Виргинских островах. А бизнес-партнерами многих из них являются лица, имеющие близкие связи с запрещенной «ОПЗЖ», в частности Виктором Медведчуком, который является кумом президента РФ.

Жена Игоря Кушнира Оксана является гражданкой Украины, имеющей паспорт и прописку на Кипре, и выступает как конечный бенефициар в литовской компании Baltijos Gildija. Хотя законодательство Украины не предусматривает возможности двойного гражданства. Эта компания занимается коммерческой недвижимостью и владеет бизнес-центрами Link и Core в городе Вильнюс. Строила бизнес-центр Link литовская компания UAB Baltijos Gildija. Начало этого проекта датируется 2016 годом, когда литовская компания UAB Mavlada стала основателем UAB Baltijos Gildija, как указано в литовском реестре. В 2017 году к соучредителям Baltijos Gildija присоединилась кипрская компания Koksi Holding Ltd. И здесь очень интересно. Владимир Кравец является владельцем Mavlada, тогда как владелица Koksi Holding Ltd — Оксана Кушнир, жена руководителя ПАО «ХК «Киевгорстрой». И уже в конце 2020 года Koksi Holding осталась единственным основателем компании Baltijos Gildija. Владимир Кравец — сын Андрея Кравца, бывшего руководителя «Межигорья». В 2020 году был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — При жизни». Компания Koksi Holdings LTD, принадлежащая Оксане Кушнир, является одним из бенефициаров инвестиционного фонда «Ковернот», который вместе с другим инвестиционным фондом «Хантер» в 2023 году стали совладельцами ООО «Капитал-Восток».

Оксана Кушнир

Оксана Кушнир является официальным партнером Павла Якубенко, который руководил «Трускавецкурортом» и санаториями на Львовщине, которые имели связи с политиком Юрием Бойко. Сын Павла Якубенко Владимир работал в НАК «Нафтогаз Украины» при руководстве Юрия Бойко, в то время как оба Якубенко были членами наблюдательного совета ЧАО «Трускавецкурорт».

Среди субъектов, оказавшихся 19 февраля 2021 года под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, была компания Klodius Investments Limited. Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и является собственностью гражданки Кипра Оксаны Кушнир. Klodius Investments Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и является собственностью гражданки Кипра Оксаны Кушнир. Интересным фактом является то, что 18 февраля, как раз в день перед подписанием санкционного списка Президентом Украины, компания Klodius Investments Limited вышла из числа акционеров двух строительных компаний: ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУПП», ООО ’’СТРОЙ-ПРОЕКТ ГРУПП’ и «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К». Новым владельцем компании «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ-К» стала компания «МЕДАЛИОН ИНТЕРНЕЙШЕНЛ КО», конечным бенефициарным владельцем которой является Оксана Кушнир. Что касается ООО «БУД-ПРОЕКТ ГРУПП», то с 16 по 18 февраля состав ее владельцев также претерпел внезапные изменения.

СМИ пишут, что Оксана Кушнир владеет виллой на Лазурном побережье, которая стоит почти 20 миллионов евро.Расположена она в городке Вильфранш-сюр-Мер, недалеко от Ниццы. Вилла под названием Cayo имеет площадь 850 квадратных метров и состоит из 6 спален с личными ванными комнатами, большой гостиной, винного погреба и просторной кухни. Имение расположено на закрытой территории площадью более 5 000 квадратных метров и оснащено бассейном с панорамным видом на море, большим садом и гаражом на 8 автомобилей.

Процесс приобретения этой виллы начался в 2019 году, когда кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding заключила соглашение о покупке французской фирмы SCP Cayo, на которую была зарегистрирована вилла. Финальный этап оформления прошел весной 2020 года. Французские риелторы оценили стоимость поместья в 20 миллионов евро.

Однако не только жена Игоря Кушнира владеет строительным бизнесом, но и дочь Кушнира Дарья, проживающая в Лондоне и активно путешествующая по миру.

Дарья Кушнир

В мае она вместе с подругами провела отпуск на частной вилле, но не семейной. Но она может себе позволить такую роскошь. И далеко не потому, что у родителей есть средства. Дарья является одним из конечных бенефициаров британской компании Alliance 1903 LTD, зарегистрированной в Лондоне в конце 2022 года. По данным из британского реестра, эта компания также занимается развитием недвижимости. Дарья является одним из конечных бенефициаров британской компании Alliance 1903 LTD.

Сын Игоря Кушнира Илья Кушнир сейчас проживает в Киеве. Он депутат Киевсовета и баллотировался от УДАР в Голосеевском районе под номерами 10 и 11 в общем списке.

Илья Кушнир

И когда Уполномоченная по правам людей с инвалидностью Леся Петровская сложила мандат, следующим по списку вошел кандидат Илья Кушнир. В декларации за 2023 год Илья Кушнир регистрирует 2 миллиона 400 тысяч долларов, 2 миллиона 268 тысяч евро, 15 миллионов гривен.

Как пишут открытые источники, во время первых двух «военных» заседаний Киевсовета, то есть при попытках захвата столицы, Илья Кушнир отсутствовал. Его присутствие впервые было зафиксировано в ходе поименного голосования 15 апреля. После этого он редко посещал заседание — из 17 проведенных заседаний в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года депутат явился лишь на 8.