Максим Бахматов: антикоррупционер оказался долларовым миллионером и владельцем Porsche, - СМИ

Максим Бахматов, основатель офиса трансформации, оказался долларовым миллионером. Об этом свидетельствует декларация, поданная им в НАПК, за 2022 год.

Как пишет АП, у Максима Бахматова хранится наличными 605 тыс. долларов и 200 тыс. евро. Кроме того, на жену он задекларировал еще 100 тысяч наличных долларов, а на мать — 50 тысяч.

Также в декларации Максима Бахматова говорится, что в конце первого года войны антикоррупционер приобрел квартиру в Киеве стоимостью около 1,7 млн гривен. Кроме того, у Максима Бахматова есть земельный участок в Киеве площадью 10 соток, дом площадью почти 400 кв. м и два нежилых помещения. Всю эту недвижимость Максим Бахматов заполучил в 2021 году.

Ранее Максим Бахматов подавал свою кандидатуру в руководителя департамента по вопросам антикоррупции КГГА. Однако на собеседовании выяснилось, что Бахматов был фигурантом по крайней мере двух уголовных дел и отразил в декларации не все доходы.

Кроме того, Максим Бахматов затруднился ответить на ряд вопросов. В частности, как на заработную плату 12 тыс. гривен, он планирует заправлять свой Porsche Panamera, на котором приехал на собеседование.

Справка. Общественная организация «Офис трансформации», которую основал Максим Бахматов, зарегистрирована 23.11.2020. Целью организации определено повышение эффективности государственных и коммунальных организаций и трансформация системы отчетности и ответственности местной власти.