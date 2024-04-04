Китай сделал очередное заявление о войне в Украине

В войне между Россией и Украиной не должно быть ни победителей, ни проигравших. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает Укринформ.

По его словам, позиция Китая в отношении к «украинскому кризису» (так в Китае называют войну России против Украины, — ред.) последовательная, четкая и прозрачная. Ван отметил, что поскольку существует риск дальнейшего обострения «кризиса», следует прилагать все усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров.

«Результатом политического урегулирования должно быть не выявление победителей или проигравших, а восстановление мира. Для достижения этой цели Китай будет продолжать действовать конструктивно», — сказал дипломат.

Вэньбинь заверил, что Китай никогда не передавал ни одной воюющей стороне оружие или военное оборудование, и призвал не дискредитировать «обыденные» отношения КНР с Россией.

«Мы не стремились искать выгоду из сложившегося конфликта и никогда не будем делать этого, но и другие страны в своих нападках не должны дискредитировать слаженные отношения между Китаем и Россией и пусть не уничижают законные права Китая и китайских компаний», — заявил спикер МИД КНР.

Напомним, Китай расшифровал свою позицию по войне в Украине.