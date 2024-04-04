В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО

Отношения России и Североатлантического альянса скатились на уровень «прямой конфронтации». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 4 апреля.

«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, Альянс сам по себе уже вовлечен в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал он.

По мнению Пескова, НАТО якобы является «дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности». Он считает, что США якобы создали и руководят НАТО как «инструментом конфронтации».

«НАТО продолжает в этом плане выполнять свои функции, которые, однако, сейчас никак не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот, являются дестабилизирующим фактором», — заявил представитель Кремля.

Напомним, Пескову померещились американские танки на территории России.