План на $100 миллиардов для Украины от НАТО вызвал разногласия, — СМИ

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о пятилетнем пакете военной помощи для Украины на сумму до 100 миллиардов долларов вызвало неоднозначную реакцию со стороны министров иностранных дел стран Альянса, пишет Politico.

Отмечается, что план генсека «перевернет» нынешнюю роль НАТО, так как большинство из 32 членов Альянса поставляют военную помощь и денежные средства Украине через возглавляемый США формат «Рамштайн», который занимается поставками оружия для Украины.

Указывается, что, если НАТО возьмет на себя ответственность за этот орган, это будет означать, что Альянс выйдет за рамки своей прежней роли и сосредоточится только на нелетальных поставках в Украину.

Такое радикальное изменение политики НАТО требует одобрения всех членов, и первоначальная реакция министров 3 апреля в Брюсселе была неоднозначной, пишет Politico.

Как сообщил один из дипломатов на условиях анонимности, некоторые министры «закатили глаза» из-за суммы в 100 миллиардов, задаваясь вопросом, откуда она взялась.

Министр иностранных дел Бельгии прямо заявил: «Опасно давать обещания, которые мы не можем сдержать».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал: «Мы приветствуем эту инициативу, но нам нужно увидеть практические аспекты и детали».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил: «Нам нужно подсчитать, сколько Украине нужно для сохранения демократии, суверенитета и территориальной целостности. И когда у нас будет такая сумма, мы должны решить, как мы можем ее получить».

Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского Союза играть более важную роль в обороне.

Самая пророссийская страна НАТО Венгрия сопротивляется данной инициативе.

Напомним, НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд.