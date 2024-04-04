На Херсонщине ввели ограничения на въезд для иностранцев

В Херсонской области вводятся жесткие ограничения на въезд иностранных граждан и международных организаций. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Отмечается, что теперь нужно сообщать о четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита. Это касается представителей иностранных, консульских учреждений, представительств международных организаций, добровольцев и т.п.

Подать заполненные документы необходимо на адрес электронной почты комендатуры Херсонской области: [email protected].

Письмо заполняется по установленной форме, в теме письма следует указать «Сообщение о передвижении».

Как сообщается, каждый представитель делегации должен подписать установленную форму и четко соблюдать указанную карту маршрута. В случае нарушения соблюдения маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области осуществляется запрет на въезд на территорию региона.

Напомним, в приграничной зоне на Виннитчине для мужчин ввели дополнительные ограничения.