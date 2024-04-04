В России назвали сроки восстановления всех поврежденных НПЗ

Россия планирует вывести из ремонтов поврежденные нефтеперерабатывающие заводы к началу июня. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Ремонты на заводах продолжаются. Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, возможно, до начала июня. Все поврежденные объекты будут введены», — заявил он.

С начала года было атаковано 13 российских НПЗ. Удары дронов привели к наибольшему в году недельному росту глобальной цены на нефть.

Напомним, США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ.