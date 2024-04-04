Что готовит небесная канцелярия украинцам: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Стало известно, как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни. Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 5 апреля, в западных, а также в Одесской, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На остальной территории Украины должно быть без осадков. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в северных областях местами от 2 мороза до 0. Днем плюс 11-16. На Закарпатье и в южной части страны ночью 4-9 тепла, а днем плюс 15-20.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, а днем плюс 13-15.

Информируется, что в субботу, 6 апреля, ночью кроме запада и юга страны должно быть без осадков. Днем прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью будет плюс 4-9, на востоке 1-6 тепла. Днем ожидается плюс 13-18.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 тепла, а днем плюс 16-18.

Ранее в Киеве был зафиксирован рекордный ветер.