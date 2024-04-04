В Израиле отменили отпуска для всех военных

Для всех военных в Израиле временно отменили отпуска. Сделало это командование ЦАХАЛ в соответствии с оперативной оценкой ситуации.

Это касается солдат всех боевых подразделений.

Говорится: «В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ».

Отмечается: «ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)».

Ранее мы писали, что жертвами войны в Секторе Газа стали уже 33 037 человек.