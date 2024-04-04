В Черниговской области дерево упало на автомобиль – погибли люди

В минувшую среду, 3 апреля, на дороге между селами в Новгород-Северском районе Черниговской области произошел трагический инцидент. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут дерево упало на автомобиль с людьми.

Увы, двое пассажиров машины погибли, еще два человека получили травмы.

Всего в салоне было пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Правоохранители говорят: «В результате порыва ветра на авто упало дерево. Двое взрослых пассажиров – мужчина и женщина – погибли, их десятилетний ребенок жив и невредим. Водитель авто и еще один пассажир госпитализированы с травмами».

Резюмируется, что все обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках производства по п.1. ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

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