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Новости > В Черниговской области дерево упало на автомобиль – погибли люди

В Черниговской области дерево упало на автомобиль – погибли люди

Агата Кловская
04.04.24 09:00
96
В Черниговской области дерево упало на автомобиль – погибли люди

В минувшую среду, 3 апреля, на дороге между селами в Новгород-Северском районе Черниговской области произошел трагический инцидент. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут дерево упало на автомобиль с людьми.

Увы, двое пассажиров машины погибли, еще два человека получили травмы.

Всего в салоне было пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Правоохранители говорят: «В результате порыва ветра на авто упало дерево. Двое взрослых пассажиров – мужчина и женщина – погибли, их десятилетний ребенок жив и невредим. Водитель авто и еще один пассажир госпитализированы с травмами».

Место ЧП

Резюмируется, что все обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках производства по п.1. ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».

Место ЧП

Ранее жуткое ДТП в Киевской области оборвало две жизни.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, дерево, регионы, Черниговская область, новости Украины

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