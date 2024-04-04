Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 040 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 4 апреля.

Сообщается, что погибли уже 445 040 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 018 танков, 13 386 боевых бронированных машин, 11 171 артиллерийская система, 1 026 РСЗО, 746 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 817 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 059 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 861 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 845 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский утвердил снижение призывного возраста.